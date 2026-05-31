Aryna Sabalenka ha vinto il suo match contro Daria Kasatkina con il punteggio di 6-0 7-5, assicurandosi l'accesso agli ottavi di finale del singolare femminile a Roland Garros. La numero uno del mondo si prepara ora alla sfida con Naomi Osaka. Sabalenka ha dichiarato di essere pronta a impegnarsi al massimo per la prossima partita.

Il successo ottenuto contro l’australiana Daria Kasatkina, 6-0 7-5 il punteggio finale del match, ha garantito ad Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, il pass per gli ottavi di finale del singolare femminile del Roland Garros. La numero 1 del mondo ha analizzato la sua prova e si è proiettata al match contro la giapponese Naomi Osaka. La valutazione del proprio livello di gioco: “ Sono molto soddisfatta del mio livello di gioco. Lei è un’avversaria difficile, quindi ancora una volta sono contenta di aver chiuso il match in due set. Credo che questa sia stata una buona settimana di preparazione per la seconda settimana del torneo”. Sul caldo come costante di questa edizione del Roland Garros: “ In campo cerco di mantenermi fresca, mi metto molto ghiaccio sul viso e sulle gambe, cercando di mantenere il corpo a una temperatura più bassa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Aryna Sabalenka si scalda per la sfida con Naomi Osaka: “Sono pronta a fare tutto quello che…”

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