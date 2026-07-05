Lucas Coenen ha vinto il GP del Sudafrica nel Mondiale MXGP 2026, dominando entrambe le gare sul circuito di Johannesburg. Dopo aver conquistato la prima prova, si è aggiudicato anche la seconda senza rivali, mantenendo il vantaggio in classifica generale. La gara si è svolta senza interruzioni significative, con il pilota belga che ha concluso con una prestazione costante dall'inizio alla fine. La vittoria permette a Coenen di allungare ulteriormente nel campionato.

La domenica del Gran Premio del Sudafrica 2026, undicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026 ha avuto un solo protagonista: Lucas Coenen. Sul tracciato di Johannesburg, il talento belga, dopo la vittoria in gara-1, è riuscito ad imporsi anche nella seconda prova con una prestazione solida dal primo all’ultimo giro. Il classe 2006 si porta così a casa il GP ed allunga ancora nella classifica piloti. L’unica difficoltà per la KTM di Coenen è stata quella del duello iniziale per la prima posizione con Tom Vialle. Presa la testa della corsa, il giovane belga ha poi come sempre imposto il suo ritmo, nettamente superiore a tutti gli altri. Inizialmente è stato Romain Febvre a rimanere nella sua scia ma il francese successivamente ha mollato la presa ed è stato sopravanzato da Jeffrey Herlings. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen non ha rivali! Il belga vince il GP del Sudafrica ed allunga ancora nel Mondiale

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