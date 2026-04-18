MXGP Lucas Coenen vince la Qualifying Race del GP del Trentino Sul podio Andrea Adamo

Sul circuito di Pietramurata si è disputata la Qualifying Race del GP del Trentino 2026, quinto appuntamento del campionato mondiale MXGP. Lucas Coenen si è aggiudicato la vittoria, mentre sul podio è salito anche Andrea Adamo. La gara si è svolta nel fine settimana, coinvolgendo i piloti in un evento che anticipa le competizioni di domenica. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.

È un sabato all’insegna della famiglia Coenen quello andato in scena sul circuito di Pietramurata per il Gran Premio del Trentino 2026, quinto appuntamento del Mondiale MXGP. Dopo la vittoria del fratello Sacha nella classe cadetta, è Lucas Coenen ad imporsi nella Qualifying Race della categoria regina, al termine di una gara combattuta fino alla fine. La corsa è partita con il super guizzo di Andrea Adamo, in testa alla prima curva. Il siciliano però viene subito superato dal belga mentre contemporaneamente Jeffrey Herlings è vittima di una caduta. Qualifying negativa anche per Romain Febvre, costretto a fermarsi dopo tre giri per un problema alla sua Kawasaki.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen vince la Qualifying Race del GP del Trentino. Sul podio Andrea Adamo Notizie correlate MXGP, Jeffrey Herlings si aggiudica la Qualifying Race del GP di Sardegna. Sesto Andrea AdamoJeffrey Herlings ha fatto sua la Qualifying Race del Gran Premio di Sardegna, quarto appuntamento del Mondiale di MXGP 2026. MXGP, Lucas Coenen dominatore in Andalucia. Andrea Adamo sfiora il podio in gara-2Finita nell’album dei ricordi gara-2 del GP di Andalucia, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MXGP. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Motocross, il belga Lucas Coenen su Ktm vince l’MxGp della Sardegna a Riola Sardo - L'Unione Sarda.it; MXGP: Lucas Coenen vince il Gran Premio della Sardegna; MXGP: Lucas Coenen vince in Sardegna; MXGP, Lucas Coenen fa doppietta a Riola Sardo e allunga nel Mondiale. Forato a ridosso della top5. MXGP, Lucas Coenen vince la Qualifying Race del GP del Trentino. Sul podio Andrea AdamoÈ un sabato all'insegna della famiglia Coenen quello andato in scena sul circuito di Pietramurata per il Gran Premio del Trentino 2026, quinto ... oasport.it Motocross, il belga Lucas Coenen su Ktm vince l’MxGp della Sardegna a Riola SardoIl belga Lucas Coenen ha vinto l’MxGp della Sardegna e, grazie al trionfo in entrambe le gare disputate nel pomeriggio di oggi, si conferma leader del Campionato del Mondo di Motocross Fim. La manife ... unionesarda.it MXGP - A RIOLA SARDO LUCAS COENEN VINCE ENTRAMBE LE MANCHE A Riola Sardo, nella classe MXGP, è stato un dominio della tabella rossa Lucas Coenen, sempre davanti a Jeffrey Herlings, vincente invece nella Gara di qualificazione al sabato. A facebook MXGP, Lucas Coenen fa doppietta a Riola Sardo e allunga nel Mondiale. Forato a ridosso della top5 - x.com