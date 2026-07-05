Guillem Farres ha vinto anche Gara-2 del Gran Premio del Sudafrica, conquistando il round MX2. Con questa vittoria, si è assicurato il risultato complessivo dell’evento. Due italiani sono entrati nella top 10 della gara. La competizione si è disputata come l’undicesimo appuntamento del Campionato Mondiale MX2 2026.

Guillem Farres si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio del Sudafrica, undicesimo appuntamento del Mondiale MX2 2026, completando una sontuosa doppietta. Sul tracciato di Johannesburg il pilota spagnolo ha messo a segno un successo importante che è andato a blindare il suo trionfo nel round sudafricano. A questo punto la classifica generale vede al comando Sacha Coenen che rimane in vetta ma con soli 14 punti di margine sullo spagnolo. 518 punti contro 514. Terza posizione per Simon Laengenfelder con 467, quarta per Camden McLellan a quota 455, quinta per Liam Everts con 433. Guillem Farres (Triumph) ha vinto la manche precedendo il tedesco Simon Laengenfelder (KTM) per 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, Guillem Farres fa sua anche Gara-2 e mette le mani sul round sudafricano. Due italiani in top10

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