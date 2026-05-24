Un eccellente Guillem Farres si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale MX2 2026. Sul tracciato di Lacapelle Marival il pilota spagnolo ha preso il comando delle operazioni, ha saputo resistere al pressing di Mathis Valin (vincitore della Qualifying Race di ieri) e ha vinto comodamente la prima manche. Dopo questa prima manche la classifica generale vede al comando sempre Simon Laengenfelder che si porta a quota 267 punti contro i 258 di Sacha Coenen. Terza posizione per Guillem Farres a 236, quarta per Liam Everts con 227, mentre in quinta troviamo Camden McLellan con 211. Guillem Farres (Triumph) ha centrato il successo sulla pista francese con un margine di vantaggio di 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, Guillem Farres fa sua Gara-1 del GP di Francia. Laengenfelder sempre in vetta alla generale

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