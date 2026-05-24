Guillem Farres ha vinto anche Gara-2 del Gran Premio di Francia, conquistando il round MX2 del sesto appuntamento del Mondiale MX2 2026. Dopo aver dominato la prima manche, lo spagnolo ha ottenuto la vittoria anche nella seconda gara. In classifica generale, Laengenfelder guida con 8 punti di vantaggio su Coenen.

Guillem Farres completa l’opera! Lo spagnolo, infatti, dopo aver messo le mani sulla prima manche si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale MX2 2026, aggiudicandosi il round. Sul tracciato di Lacapelle Marival lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) ha chiuso la seconda manche tagliando il traguardo in prima posizione dopo una intensa e lunga battaglia con il lettone Janis Martins Reisulis (Yamaha) che, nel finale, dopo il sorpasso decisivo, sprofonda in quinta posizione a 13.2 secondi. Al secondo posto, infatti, troviamo il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a soli 856 millesimi dallo spagnolo, mentre è terzo il francese Mathis Valin (Kawasaki) a 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, Guillem Farres vince anche Gara-2 e fa suo il round francese. Laengenfelder a +8 su Coenen in classifica

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