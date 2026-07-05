Poco dopo mezzogiorno e mezza di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Lanzo d'Intelvi per recuperare una mucca incinta caduta in un dirupo. Gli operatori hanno raggiunto l’animale e l’hanno messo in sicurezza, portandolo in salvo. La mucca è stata estratta dal pendio e consegnata alle cure dei proprietari. L’intervento si è concluso senza incidenti.

Alta Valle Intelvi (Como), 5 luglio 2026 – E' iniziata poco dopo mezzogiorno e mezza di oggi, l'operazione di recupero di una mucca incinta caduta in un dirupo. I vigili del fuoco del distaccamento di Centro Valle Intelvi, sono intervenuti in località Lanzo d'Intelv i con una squadra Saf arrivata da Como, specializzata in interventi i n zone difficili e impervie. L'animale è stato individuato e recuperato con molta tranquillità e incolume, senza ferite o particolari conseguenze, riportandolo sul sentiero legato con una corda per fare in modo che seguisse i vigili del fuoco. Infine è stato riconsegnato al proprietario, e allo stesso tempo a un veterinario che ha proceduto a fare i dovuti controlli per escludere che ci fossero lesioni non visibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mucca gravida cade in un dirupo a Lanzo d'Intelvi: salvata dai vigili del fuoco

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