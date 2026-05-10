Gregge massacrato dai lupi sull' Alto Lago | l’unica capra sopravvissuta salvata dai vigili del fuoco nel dirupo

Un gregge di capre è stato attaccato dai lupi in una zona dell’Alto Lago, con molti animali trovati morti e sanguinanti. Una sola capra è riuscita a salvarsi, precipitando nel dirupo durante la fuga. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per recuperare l’animale e metterlo in sicurezza. Sul luogo sono stati trovati resti di altri capi e tracce dell’attacco dei predatori.

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