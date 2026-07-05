Motocross oggi GP Sudafrica 2026 | orari MXGP e MX2 tv programma streaming
Oggi a Johannesburg si disputa l’undicesima tappa del Mondiale di motocross 2026, con le gare di MXGP e MX2. La giornata comprende warm-up e le competizioni ufficiali. La competizione si tiene domenica 5 luglio e coinvolge le categorie MXGP e MX2. Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva e in streaming, con orari specifici per ogni sessione. La manifestazione si svolge nel circuito di Johannesburg, in Sudafrica.
A Johannesburg si conclude oggi, domenica 5 luglio, il GP del Sudafrica di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare dell’ undicesima tappa della stagione 2026 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Lucas Coenen, mentre in MX2 comanda Sacha Coenen. Di seguito il programma con gli orari italiani. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 9.25 la MX2, alle 9.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 11.15 ed alle 14.10, per la MXGP start alle 12.15 ed alle 15.10. Per il GP del Sudafrica di MX2 ed MXGP non è prevista la diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su mxgp-tv. 🔗 Leggi su Oasport.it
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