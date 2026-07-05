Motocross oggi GP Sudafrica 2026 | orari MXGP e MX2 tv programma streaming

Notizia in breve

Oggi a Johannesburg si disputa l’undicesima tappa del Mondiale di motocross 2026, con le gare di MXGP e MX2. La giornata comprende warm-up e le competizioni ufficiali. La competizione si tiene domenica 5 luglio e coinvolge le categorie MXGP e MX2. Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva e in streaming, con orari specifici per ogni sessione. La manifestazione si svolge nel circuito di Johannesburg, in Sudafrica.