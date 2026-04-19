Motocross oggi GP Trentino 2026 | orari MXGP e MX2 tv programma streaming

Ad Arco di Trento si svolge oggi il Gran Premio del Trentino 2026, quinto appuntamento della stagione del Mondiale Motocross. Si tratta del secondo evento in Italia, dopo il round in Sardegna disputato una settimana fa. Sono previsti aggiornamenti sugli orari delle gare MXGP e MX2, con dettagli su trasmissioni televisive, programmazione e possibilità di streaming.

Tutto pronto ad Arco di Trento per il Gran Premio del Trentino 2026, valevole come quinto appuntamento stagionale (il secondo in Italia dopo il round in Sardegna di una settimana fa) del Mondiale Motocross. Fari puntati come di consueto sulle classi principali MXGP e MX2, che si apprestano a regalare spettacolo sul fondo duro del circuito “Il Ciclamino” di Pietramurata. Nella 450 il favorito d’obbligo è sempre il giovane fenomeno belga Lucas Coenen, leader del campionato e con la possibilità di scegliere per primo il miglior cancello di partenza grazie alla vittoria nella Qualifying Race. Obiettivo podio difficile ma non impossibile per il rookie siciliano Andrea Adamo, ieri ottimo terzo nella manche di qualifica, mentre il romano Valerio Lata proverà a recitare un ruolo da protagonista nella 250.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Motocross oggi, GP Trentino 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streaming Notizie correlate Motocross oggi, GP Andalucia 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streamingTutto pronto al circuito di Almonte per il main event del Gran Premio di Andalucia 2026, valevole come seconda tappa stagionale del Mondiale... Motocross oggi, GP Svizzera 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streamingSecondo weekend consecutivo in pista per i piloti del Mondiale Motocross 2026, che affrontano a Frauenfeld il terzo appuntamento della stagione in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Motocross oggi, GP Trentino 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streaming; Motocross al Ciclamino: la guida TV e streaming del MXGP Trentino 2026; MXGP 2026 rd.5 - Tutti gli orari del GP del Trentino. Si corre a Arco di Trento; MXGP 2026, quinta tappa in Trentino: orari TV e come vedere le gare di Arco di Trento. Motocross oggi, GP Trentino 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streamingTutto pronto ad Arco di Trento per il Gran Premio del Trentino 2026, valevole come quinto appuntamento stagionale (il secondo in Italia dopo il round in ... oasport.it Motocross, GP Trentino 2026: programma, orari, tv, streamingProsegue senza soluzioni di continuità il Mondiale motocross 2026. Dopo aver assistito al Gran Premio di Sardegna dello scorso weekend, il programma ... oasport.it Ottima giornata di gara oggi sulla pista di motocross a Las Vegas, Aquileia! I ragazzi hanno dato tutto e portato a casa grandi risultati - Luca Gazziro domina e vince la Superveteran MX1 450cc - David Garzaro chiude secondo nella 125 Junior, conquistan - facebook.com facebook