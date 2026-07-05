Mosca ha avvertito Varsavia di considerare attentamente la propria sicurezza in relazione alla produzione di droni sul territorio polacco destinati all'Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha affermato che la Polonia ha sviluppato una produzione di droni che vengono inviati in Ucraina, senza specificare ulteriori dettagli. La questione riguarda le implicazioni di questa attività sul confine e sui rapporti tra i paesi coinvolti.

La Polonia "ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina" e il ministero della Difesa russo "ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti", motivo per cui " Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza ": lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista al programma russo Vesti, ripreso dalla Tass. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Mosca avverte Varsavia: "Rifletta sulla propria sicurezza, se produce droni per Kiev"

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