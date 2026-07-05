Mosca ha accusato Varsavia di ospitare aziende che producono droni destinati all’Ucraina e utilizzati per colpire le forze russe. Il portavoce del Cremlino ha affermato che questi droni, prodotti in Polonia, sono impiegati contro obiettivi in Russia. L’accusa si inserisce in un contesto di tensione crescente tra Russia e Occidente, con Mosca che segnala un aumento delle azioni di guerra legate a strumenti provenienti dall’estero.

LaRussiatorna ad alzare il livello dello scontro con l’Occidente. Il portavoce del Cremlino,Dmitry Peskov,ha accusato laPoloniadi ospitare aziende che produconodroni destinati all’Ucrainae utilizzati, secondo Mosca, per colpire le forze armate russe. “Ci sono molte aziende in Polonia che producono droni che poi volano verso di noi e attaccano le nostre forze armate. Ovviamentenon c’è niente di buono in questo“, ha dichiarato Peskov in un’intervista all’agenziaViesti. Il portavoce ha invitato le autorità diVarsaviaa “riconsiderare la situazione“, sostenendo che abbiano “validi motivi per pensarci“. Ha inoltre affermato che Mosca dispone di unelenco delle aziende europeecoinvolte nella produzione di droni destinati a Kiev, senza però fornire ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Mosca avverte Varsavia e accusa l’Occidente: ‘I droni prodotti in Polonia colpiscono la Russia’

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