A Codogno si è spento nella notte Severino Giovannini, ex assessore e figura nota nel volontariato locale, all'età di 74 anni. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i cittadini e le associazioni del territorio. Giovannini era considerato un punto di riferimento nella comunità e aveva ricoperto ruoli di rilievo nel settore sociale. La notizia si è diffusa questa mattina, lasciando un vuoto tra quanti lo avevano conosciuto.

Codogno (Lodi), 24 aprile 2026 – Lutto a Codogno, si è spento stanotte Severino Giovannini, aveva 74 anni. La comunità cittadina piange la scomparsa dello storico assessore e figura di riferimento del volontariato locale, vinto da una breve malattia. Protagonista della vita politica cittadina sin dai primi anni Novanta, era l’uomo del fare: tecnico esperto (ex Snam ed Enel) in pensione, viveva il suo ruolo di amministratore pubblico come una missione, tra i cantieri che seguiva da vicino e sempre al fianco delle esigenze dei cittadini. Nel 2021 aveva segnato un record storico di preferenze (439), confermandosi il consigliere più votato della città.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Codogno, morto Severino Giovannini: addio all’ex assessore e figura di riferimento del volontariato locale

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