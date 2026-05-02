Morto Nanni Serafini storico imprenditore e politico | Un punto di riferimento per la comunità

Nel pomeriggio di ieri, nel giorno della festa dei lavoratori, si è spento Giovanni Olivo Serafini, noto imprenditore e politico che per anni ha avuto un ruolo di rilievo nella comunità locale. La sua scomparsa è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La notizia è stata diffusa dai canali istituzionali e ha suscitato reazioni di cordoglio tra colleghi e cittadini.

Nel pomeriggio di ieri, proprio nel giorno della festa dei lavoratori, è venuto a mancare Giovanni Olivo Serafini. Per tutti era semplicemente Nanni, un nome che a queste latitudini evoca immediatamente decenni di impegno, passione politica e intuito imprenditoriale. Se ne è andato all’età di 81.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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