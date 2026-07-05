È morta a 66 anni la regista Tiziana Aristarco, nota per aver diretto fiction come “Mina Settembre” e “Provaci ancora prof!”. La notizia è stata data dall’attrice Serena Rossi, che aveva interpretato un ruolo nella serie “Mina Settembre” sotto la sua direzione. La scomparsa della regista ha suscitato cordoglio nel mondo della televisione.

Morta a 66 anni Tiziana Aristarco, la regista nota per aver diretto diverse fiction famose come “Mina Settembre” e “Provaci ancora prof!”. Il mondo della televisione è in lutto, a dare la notizia della sua scomparsa è stata l’attrice Serena Rossi che proprio sotto la sua direzione aveva vestito i panni della celebre assistente sociale di Napoli. Il messaggio di Serena Rossi a Tiziana Aristarco L’attrice Serena Rossi ha condiviso una foto insieme a Tiziana Aristarco sul set confermando la notizia sulla morte della regista. “Eccoci qui, Tiziana mia, che dolore immenso, dilaniante. Non scriverò la regista che eri, la professionista straordinaria sempre alla ricerca di verità profonda e di bellezza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morta la regista Tiziana Aristarco, il ricordo di Serena Rossi che aveva diretto nella fiction Mina Settembre

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