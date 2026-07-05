È morta Tiziana Aristarco il ricordo di Serena Rossi della regista di Mina Settembre | Mi mancherai

La regista Tiziana Aristarco è morta all’età di 66 anni. Era nota per aver diretto molte fiction e serie televisive italiane, tra cui la terza stagione di Mina Settembre. La notizia della sua scomparsa è stata condivisa da un’attrice, che ha espresso il suo dispiacere e il desiderio di ricordarla. La sua morte ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo.

Il mondo della televisione italiana è in lutto per la scomparsa della regista Tiziana Aristarco, morta all’età di 66 anni. Regista di numerose fiction e serie televisive di successo, negli ultimi anni aveva firmato anche la regia di Mina Settembre 3. Al momento non sono state rese note le cause della morte. Tra i primi a ricordarla pubblicamente è stata Serena Rossi, protagonista della fiction Rai, che sui social ha condiviso una foto che le ritrae insieme sul set, accompagnata da un lungo e toccante messaggio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial) Serena Rossi ha affidato a Instagram il suo saluto alla regista, pubblicando uno scatto in cui entrambe sorridono durante le riprese di Mina Settembre. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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