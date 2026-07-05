È morta Tiziana Aristarco il ricordo di Serena Rossi della regista di Mina Settembre | Mi mancherai

Da cinemaserietv.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La regista Tiziana Aristarco è morta all’età di 66 anni. Era nota per aver diretto molte fiction e serie televisive italiane, tra cui la terza stagione di Mina Settembre. La notizia della sua scomparsa è stata condivisa da un’attrice, che ha espresso il suo dispiacere e il desiderio di ricordarla. La sua morte ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il mondo della televisione italiana è in lutto per la scomparsa della regista Tiziana Aristarco, morta all’età di 66 anni. Regista di numerose fiction e serie televisive di successo, negli ultimi anni aveva firmato anche la regia di Mina Settembre 3. Al momento non sono state rese note le cause della morte. Tra i primi a ricordarla pubblicamente è stata Serena Rossi, protagonista della fiction Rai, che sui social ha condiviso una foto che le ritrae insieme sul set, accompagnata da un lungo e toccante messaggio.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial) Serena Rossi ha affidato a Instagram il suo saluto alla regista, pubblicando uno scatto in cui entrambe sorridono durante le riprese di Mina Settembre. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tiziana Aristarco è morta, chi era la regista di Mina Settembre: l’addio di Serena RossiTiziana Aristarco, regista nota per aver lavorato su Mina Settembre e sulla serie Un Medico in Famiglia, è morta.

Leggi anche: Tiziana Aristarco, morta la regista di ‘Un medico in famiglia’ e ‘Mina Settembre’

tiziana aristarco è morta tiziana aristarcoÈ morta Tiziana Aristarco, il ricordo di Serena Rossi della regista di Mina Settembre: Mi mancheraiÈ morta a 66 anni la regista Tiziana Aristarco. Serena Rossi la ricorda con un lungo e toccante messaggio sui social: il tributo emoziona fan e colleghi. cinemaserietv.it

tiziana aristarco è morta tiziana aristarcoÈ morta Tiziana Aristarco, regista di Un Medico in Famiglia e Mina Settembre: l’annuncio di Serena RossiAddio a Tiziana Aristarco, regista di serie tv di successo come Mina Settembre, Un Medico in Famiglia, Provaci ancora prof, Ricordami ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web