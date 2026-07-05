L’Opiquad Arena di Monza apre le porte a una nuova fase dedicata alla cultura pop, con eventi che coinvolgono giovani talenti e appassionati. Tra cosplay di supereroi, esposizioni di fumetti, giochi da tavolo, Lego, action figure e retrogame, si registra un’affluenza crescente di visitatori. L’iniziativa mira a promuovere questa scena culturale, con attenzione a tutte le età e a diversi interessi legati al mondo del divertimento e della creatività.

C’è chi arriva vestito da supereroe, chi stringe sotto il braccio una tavola originale da far autografare, chi si perde tra migliaia di fumetti, giochi da tavolo, Lego, action figure e retrogame. Ma al MonzaCon, ormai, non si viene soltanto per acquistare un gadget o incontrare il proprio autore preferito. Si viene per respirare un mondo. E l’edizione estiva 2026, in corso ieri e oggi all’Opiquad Arena di Monza, conferma che quella nata poco più di un anno fa come una scommessa è diventata una delle manifestazioni più dinamiche dedicate alla cultura pop in Lombardia. Un’Arena brulicante di persone fin dall’apertura, famiglie, collezionisti,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - MonzaCon diventa adulta. Tra supereroi e giovani talenti l’Opiquad Arena scommette su una nuova cultura pop

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