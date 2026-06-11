Il Mondiale 2026 si svolgerà negli Stati Uniti, Messico e Canada, coinvolgendo star internazionali come Shakira, Rihanna, Beckham e Messi. La manifestazione combina calcio e cultura pop, con spettacoli musicali e partecipazioni di celebrità. L'evento si presenta come un appuntamento globale che unisce sport e intrattenimento, attirando pubblico internazionale e media di tutto il mondo. La presenza di artisti e personaggi famosi si inserisce nel programma ufficiale della competizione.

Il Mondiale 2026 tra USA, Messico e Canada si trasforma in un evento pop globale: da Shakira a Rihanna, da Beckham a Messi, il calcio incontra musica, cinema e celebrity culture.. Il Mondiale 2026 si prepara a essere molto più di una semplice competizione sportiva: secondo un crescente racconto mediatico, la Coppa del Mondo organizzata tra Stati Uniti, Messico e Canada diventerà un grande evento di intrattenimento globale, in cui calcio, musica, cinema e cultura pop si intrecciano in modo sempre più evidente. In questo scenario, il torneo non sarà solo vissuto dentro il campo, ma anche sugli spalti, sui social e nei circuiti dello spettacolo internazionale. Le partite diventeranno eventi “ da red carpet”, con tribune VIP trasformate in luoghi di visibilità tanto importanti quanto l’azione sportiva. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Mondiali 2026: da Shakira a Drake, il calcio diventa spettacolo globale tra star e cultura pop

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Mondial 2026 : Shakira dévoile « Dai Dai », le nouvel hymne officiel

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Perché questo non è popolare come DAI DAI di Shakira e il brano della Coppa del Mondo? Questo trasmette davvero vibrazioni nostalgiche da Coppa del Mondo di calcio. reddit