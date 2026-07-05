Tra i calciatori del Milan ancora in corsa ai Mondiali, Ardon Jashari ha avuto meno opportunità di giocare rispetto ai compagni. L’unico ad aver disputato meno minuti di lui è stato Koni De Winter. Jashari ha commentato che, nonostante lo scarso utilizzo, i calciatori sperano sempre di essere impiegati in campo. La sua avventura con la maglia della Svizzera non sta seguendo le aspettative.

C'è tanto Milan nei Mondiali in America. Tra gli otto rossoneri ancora in corsa figura anche Ardon Jashari, ma la sua avventura con la maglia della Svizzera non sta andando come previsto, anzi: l'unico ad aver collezionato meno minuti di lui è stato Koni De Winter. Milan, Jashari rivela: "Mondiale? La delusione c'è ma.". Una situazione per niente semplice per un giovane in rampa di lancio. Nell'antivigilia della sfida contro la Colombia, gara prevista per martedì alle ore 22:00, Jashari è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della sua nazionale. Ecco di seguito le sue dichiarazioni riprese dal quotidiano Blick. Nessuna polemica ma tanta ambizione da parte del centrocampista rossonero che non ha nascosto comunque un pizzico di frustrazione per il mancato impiego in Nazionale: > "La delusione c'è, è normale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mondiali, parla Jashari: "Scarso utilizzo? Noi calciatori abbiamo sempre l'aspettativa di giocare"

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