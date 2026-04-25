L'allenatore del Milan ha commentato la situazione di Ardon Jashari, affermando che il giocatore non è meno capace, ma ha incontrato difficoltà e ha avuto meno possibilità di scendere in campo. Durante l'intervista, si è anche discusso della necessità di inserire nel team un elemento con maggiore esperienza. Nessun dettaglio è stato fornito sulle decisioni future o sulle strategie da adottare.

Continua la stagione del Milan che domani scenderà in campo di nuovo a San Siro per la partita contro la Juventus. I rossoneri devono fare ancora 7 punti per avere la matematica qualificazione alla prossima Champions League, anche se il tema di questi giorni resta il mercato. Si parla di possibili arrivi d'esperienza come Goretzka e Lewandowski. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha risposto proprio alla domanda sui possibili arrivi di giocatori alla Modric o alla Rabiot. "Posso dire solo una cosa. Nel calcio i giocatori non sono come le macchine. Ci sono giocatori di esperienza che hanno partite alle spalle per cui la maglia del Milan non pesa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri su Jashari: “Non è che è scarso. Ha avuto difficoltà e ha trovato meno spazio, ma …”

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