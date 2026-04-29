A Napoli, si parla di una possibile cessione di un difensore verso il Liverpool, con l’interesse dei Reds confermato da fonti vicine al settore. La trattativa sembra essere in una fase avanzata, mentre l’allenatore del club partenopeo è stato criticato per il numero di presenze del calciatore in questa stagione. La notizia arriva da fonti giornalistiche che riportano dettagli sulle negoziazioni tra le due squadre.

Sam Beukema al Liverpool non è una semplice indiscrezione: secondo quanto rivela Alfredo Pedullà, l’interesse dei Reds per il difensore del Napoli è concreto e verificato. Il centrale olandese, pagato oltre 30 milioni di euro, rappresenta un’operazione che potrebbe concretizzarsi nelle prossime sessioni di mercato. Beukema e l’utilizzo sbagliato a Napoli. Pedullà ha sottolineato un aspetto critico della gestione del calciatore in maglia azzurra. L’ex Bologna è stato impiegato frequentemente fuori ruolo, una scelta che ha evidenziato l’assenza di una strategia tattica precisa. Il giornalista ha affermato che quando si acquista un difensore di questo livello, serve una visione chiara su come utilizzarlo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, possibile cessione verso il Liverpool: Conte sotto accusa per il suo scarso utilizzo

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