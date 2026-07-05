Mondiali Fifa 2026 | il pallone entra in chiesa ma non a scuola

Durante una partita dei Mondiali Fifa 2026, il pallone è entrato in una chiesa, ma non in una scuola. L’incidente è avvenuto durante un evento sportivo trasmesso in diretta, quando il pallone ha sfiorato l’ingresso di un edificio religioso. Nessuno è rimasto ferito, e l’episodio ha attirato l’attenzione dei media, che hanno commentato la vicenda senza riferimenti a coinvolgimenti ufficiali di istituzioni o figure pubbliche.

Ci vorrebbe la penna di Giovannino Guareschi, per raccontare al meglio l’ultima sfida tra Chiesa e Stato sul campo da calcio, Peppone e Don Camillo ai mondiali del terzo millennio. Perché in Brasile fermano le messe, per il mondiale di Ancelotti, in Inghilterra invece non spostano le lezioni scolastiche. Tutto vero, eh: la notizia del giorno è che in Brasile molte chiese evangeliche hanno deciso di cancellare o almeno modificare gli orari delle funzioni della domenica, per permettere ai fedeli di seguire la.fede (senza essere blasfemi, sia chiaro) sportiva. E quindi la partita delle 22 italiane, che nel vasto Brasile a seconda della zona sono tra le 15 e le 18, rischiava di cadere in concomitanza con alcune funzioni religiose. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Cosa cè dentro il Pallone dei Mondiali 2026

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