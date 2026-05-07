In vista dei Mondiali 2026, il trasporto pubblico nello stato del New Jersey ha annunciato sconti sui biglietti per il servizio NJ Transit che collega alla sede del match, il MetLife Stadium. Tuttavia, i costi complessivi rimangono elevati, attirando l’attenzione sulla differenza di prezzo rispetto ad altre aree degli Stati Uniti. La questione ha acceso un confronto tra le autorità locali e la FIFA, che gestisce l’organizzazione dell’evento.

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© Calcionews24.com - Mondiali 2026, treni per il MetLife scontati ma ancora carissimi: scontro aperto tra New Jersey e FIFA

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