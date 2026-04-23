La FIFA ha confermato che l’Iran sarà presente ai Mondiali 2026, nonostante le proteste di Teheran contro questa decisione. La posizione dell’organizzazione rimane invariata, senza aperture verso l’Italia o altre nazioni. In risposta, le autorità iraniane hanno espresso il proprio disappunto, mentre un ex portiere ha commentato che la situazione non è molto sportiva, anche se ha evitato di schierarsi apertamente.

La linea FIFA: nessuna apertura all’Italia. La FIFA non cambia posizione: l’Iran parteciperà ai Mondiali 2026. Nonostante le indiscrezioni e la proposta avanzata da Paolo Zampolli, inviato speciale di Donald Trump, da Zurigo filtra una linea chiara e senza margini. A confermarlo, indirettamente, sono anche le parole del presidente Gianni Infantino, che nei giorni scorsi aveva ribadito: “ La squadra iraniana verrà, di sicuro ”. Nessun commento ufficiale sulla richiesta di sostituire Teheran con l’Italia, ma il messaggio è inequivocabile: le qualificazioni non si modificano. Il piano Zampolli e il precedente del 2022. L’ipotesi era tanto suggestiva quanto fragile: escludere l’Iran e inserire l’Italia, rimasta fuori dopo i playoff.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Mondiali 2026, la Fifa conferma l’Iran, interviene Teheran, Zoff: ‘Non è molto sportiva, ma…’

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