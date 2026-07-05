L’hotel della nazionale inglese in Messico è stato messo sotto protezione durante i Mondiali 2026, in attesa della partita degli ottavi contro il paese ospitante. La sicurezza è stata rafforzata attorno alla struttura per garantire la protezione del team durante il torneo. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure adottate. La partita si svolgerà in una delle città che ospitano le gare del torneo.

(LaPresse) Massima sicurezza attorno all’hotel della nazionale inglese in vista della sfida degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 contro il Messico, paese ospitante. Le autorità hanno predisposto un imponente dispositivo di controllo per prevenire possibili disordini alla vigilia del match. La polizia ha istituito un perimetro di sicurezza intorno alla struttura, limitando l’accesso e impedendo il raduno di gruppi numerosi di tifosi nelle immediate vicinanze. Nel corso della serata, un piccolo gruppo di sostenitori messicani si è comunque avvicinato all’hotel, ma è stato prontamente tenuto a distanza dagli agenti e invitato ad allontanarsi senza che si registrassero incidenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Lapresse.it - Mondiali 2026, l'hotel dell'Inghilterra blindato in Messico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Debt Cycle Trap: Why Most Investors Get It Wrong

Notizie e thread social correlati

In Messico "serenata" sotto l'hotel dell'Inghilterra prima degli ottaviA poche ore dalla partita tra Messico e Inghilterra, diverse manifestazioni si sono svolte in città, con una serenata sotto l'hotel della squadra...

Mondiali 2026, Inghilterra a tutto Viagra: contro il Messico con "l'aiutino"Durante la partita tra Inghilterra e Messico ai Mondiali 2026, sono stati rilevati comportamenti sospetti riguardo all’uso di sostanze dopanti.

Temi più discussi: Mondiali: in Messico 'serenata' sotto l'hotel dell'Inghilterra prima degli ottavi; Mondiali, l'Inghilterra accolta con una serenata in Messico; Mondiali, festa Ronaldo: folla di tifosi sotto l’hotel del Portogallo; Messico, l'Ecuador non può dormire: i tifosi in campo tutta la notte.

MONDIALI 2026 - In Messico serenata sotto l'hotel dell'Inghilterra prima degli ottavi ift.tt/dWEkQ4a x.com

Mondiali 2026, l'hotel dell'Inghilterra blindato in Messico(LaPresse) Massima sicurezza attorno all’hotel della nazionale inglese in vista della sfida degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 contro il Messico, paese ospitante. Le autorità hanno predisposto ... lapresse.it

Mondiali: in Messico 'serenata' sotto l'hotel dell'Inghilterra prima degli ottavi(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 04 LUG - Città del Messico si prepara alla sfida degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Messico e Inghilterra con una giornata caratterizzata da numerose manifestazio ... tuttosport.com

[Vota] Saggistica Trimestrale || QUALSIASI || Estate 2026 reddit