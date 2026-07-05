Mondiali 2026 Inghilterra a tutto Viagra | contro il Messico con l' aiutino

Durante la partita tra Inghilterra e Messico ai Mondiali 2026, sono stati rilevati comportamenti sospetti riguardo all’uso di sostanze dopanti. Le autorità sportive hanno avviato indagini su possibili assunzioni di farmaci migliorativi, con particolare attenzione a un farmaco noto come Viagra. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle persone coinvolte o sui risultati delle analisi. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti legati a queste accuse.

Messico-Inghilterra è una sfida che sembra sfidare il destino. Da un lato del rettangolo verde gli inglesi, fieri inventori del football, ma mai vincitori, tra Mondiali ed Europei, a eccezione della Coppa del Mondo giocata in casa nel 1966. Dall’altro lato quel Messico apparso in grande forma nella prima parte della manifestazione iridata disputata in casa - con quattro vittorie su quattro e nessun gol subito - ma mai capace di andare oltre la quinta partita di un Mondiale. Messico-Inghilterra si giocherà alle 2 di notte italiane (diretta Dazn) e sarà quindi una partita tra due squadre che lottano per spezzare le rispettive “maledizioni”. A dare una mano ai messicani, certamente sfavoriti nei pronostici della vigilia, c’è lo Stadio Azteca di Città del Messico, considerato una fortezza per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Thomas Tuchell niega el uso de Viagra en los jugadores ingleses

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