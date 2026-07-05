Oggi si disputano due ottavi di finale ai Mondiali 2026: Brasile contro Norvegia e Messico contro Inghilterra. Le partite si svolgono in due orari diversi e sono visibili su canali dedicati. Dopo le vittorie di Marocco e Francia nei match precedenti, le altre nazionali cercano di qualificarsi per i quarti di finale. Le sfide si giocano in diverse città del paese ospitante.

Prosegue oggi, 5 luglio, il programma degli ottavi di finale del Mondiali 2026 dopo che Marocco e Francia hanno staccato i primi due pass per i quarti. Alle 22 il Brasile di Carlo Ancelotti si trova di fronte l’insidiosa Norvegia di bomber Haaland mentre quando in Italia saranno le 2 di notte del 6 luglio toccherà all’ Inghilterra sfidare gli agguerriti padroni di casa del Messico. Le vincenti dei due match si troveranno poi di fronte poi sabato 11 luglio per il terzo quarto di finale. The first quarter-final is set.? #FIFAWorldCup pic.twitter.comLog05lahzB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026 Brasile-Norvegia, probabili formazioni. Alle 22 al MetLife Stadium a East Rutherford nel New Jersey, non lontano da New York, Brasile e Norvegia saranno in campo per il terzo ottavo di finale dei Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, oggi Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra per gli ottavi di finale: formazioni, orari e dove vederle

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Mondiali di Calcio, le partite di oggi in TV: 22:00 Brasile - Norvegia ( New York; Rai 1 e Dazn; Rimedio e Adani; Pardo e Marcolin) 02:00 Messico - Inghilterra ( Città del Messico; Dazn; Testoni) x.com

Pagina 2 | Dove vedere Brasile-Norvegia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streamingNORVEGIA (4-4-2): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Maller Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Sorloth; Haaland, Nusa. A disposizione: Tangvik, Selvik, Falchener, Langas, Ostigard, Bjorkan, Ryerson, Aursnes, ... corrieredellosport.it

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