mondiali 2026 brasile norvegia e messico inghilterra probabili formazioni e orari tv

Il torneo mondiale prosegue con due ottavi di finale in programma, tra Brasile e Norvegia e tra Messico e Inghilterra. Le partite si svolgeranno nelle prossime ore, con orari e dettagli sulle formazioni che saranno comunicati nelle prossime ore. Le vittorie di Marocco e Francia nei quarti di finale sono già state ufficializzate, dopo aver eliminato rispettivamente Canada e Paraguay. Nessuna delle squadre coinvolte nei prossimi incontri ha ancora ufficializzato le formazioni ufficiali.

Milano, 5 luglio 2026 - Dopo le vittorie di Marocco e Francia, qualificatesi ai quarti di finale dopo aver eliminato rispettivamente il Canada e il Paraguay, ecco che alle porte ci sono altri due ottavi di finale: Brasile contro Norvegia e Messico-Inghilterra. Brasile-Norvegia. Uno degli ottavi di finale più interessanti va in scena al MetLife Stadium nel New Jersey, dove si sfidano Brasile e Norvegia. I verdeoro di Carlo Ancelotti hanno alle spalle l'affermazione in rimonta contro il Giappone, con Casemiro e Martinelli a firmare il 2-1 finale. Gli scandinavi invece hanno eliminato la Costa d'Avorio con il solito punteggio. Decisive le marcature di Nusa e Haaland (autore del suo 60esimo gol in nazionale in 53 presenze) per avere ragione della compagine africana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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