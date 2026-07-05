Mondiali 2026 Mbappé porta la Francia ai quarti | Paraguay sconfitto 1-0

La Francia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2026 dopo aver battuto il Paraguay 1-0. La rete decisiva è arrivata su rigore nella ripresa, assegnato dal VAR per un fallo su un giocatore francese. Il calcio di rigore è stato trasformato da un attaccante francese. La partita si è conclusa con la vittoria della nazionale francese, che ha superato gli avversari nel punteggio.

La Francia supera di misura il Paraguay per 1-0 e conquista l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali 2026. Decisivo il rigore trasformato da Kylian Mbappé nella ripresa, assegnato dopo intervento del VAR per un fallo su Désiré Doué. France advance to the quarter-finals!?? #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026 La squadra di Didier Deschamps ha faticato a lungo contro un Paraguay estremamente attendista, schierato con un blocco difensivo basso per gran parte del primo tempo. I sudamericani hanno chiuso gli spazi senza concedere tiri in area agli avversari, mentre la Francia ha provato a rendersi pericolosa soprattutto dalla distanza con Koné e Rabiot. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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