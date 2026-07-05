Mirabilandia si prepara a un'estate 2026 ricca di eventi, con novità come la più lunga horror house mai realizzata e una piccola rivoluzione a Mirabeach. Durante la stagione, il parco cambia ogni fine settimana, iniziando con la Notte Rosa affidata ai comici, proseguendo con il compleanno del parco il 25 luglio, che vede la partecipazione di un artista musicale, e terminando a settembre con i PanPers. La gestione si concentra anche su iniziative di inclusività, cercando di capire cosa serve davvero ai visitatori.

A Mirabilandia, intanto, l'estate 2026 cambia faccia quasi ogni weekend. Si comincia con la Notte Rosa affidata ai comici, si passa per il compleanno del parco, il 25 luglio, con Giorgio Vanni, «la Cristina D'Avena al maschile», e si chiude a settembre con i PanPers. I comici, del resto, hanno portato qui un pubblico mai visto prima: «Gente over 60, non era mai successo», racconta Sabrina Mangia, managing director del parco. In mezzo, lo show segno dei tempi: un musical di 18 minuti costruito sulle canzoni di K-pop Demon Hunters, montato in fretta a febbraio perché la moda era quella e tanto valeva cavalcarla. I bambini lo sanno già a memoria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mirabilandia, l'estate 2026 tra la horror house più lunga di sempre e la piccola rivoluzione di Mirabeach: «Dire inclusività fa figo, noi proviamo a capire cosa serve davvero»

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