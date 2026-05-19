Il parco acquatico Mirabeach, situato accanto a Mirabilandia, si prepara a riaprire le sue porte sabato 13 giugno, offrendo un’ampia area di 88 mila metri quadrati dedicata al divertimento e al relax. La struttura, nota per la sua atmosfera caraibica, torna ad accogliere visitatori con nuove attrazioni e servizi pensati per tutte le età. La riapertura segna l’inizio di una stagione estiva che mira a consolidare la posizione come destinazione di riferimento nella zona.

Ravenna, 19 mag. - (Adnkronos) - Mirabeach, il parco acquatico adiacente a Mirabilandia, è pronto a riaprire i cancelli sabato 13 giugno per una nuova estate all'insegna del divertimento e del relax sempre più inclusivi. La spiaggia bianchissima direttamente da Sharm el-Sheikh, che non scotta al sole, e l'atmosfera rilassata saranno ancora una volta la scenografia perfetta di giornate in pieno stile caraibico. I tanti scivoli, percorsi acquatici, piscina con le onde, aree relax, lettini e ombrelloni, spazi verdi con zone Vip e ville esclusive full optional oltre a bar, ristoranti, chiringuito e negozi che completano l'offerta. Per rilassarsi al sole direttamente in acqua, il Rio Angel propone un tranquillo percorso su morbidi gommoni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mirabilandia, Mirabeach 2026: con 88 mila mq di divertimento torna la spiaggia più caraibica della Romagna ?

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Apertura MIRABILANDIA 2026 e NOVITÀ HORROR

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