Violenze e minacce per ottenere denaro dalla compagna e dalla madre | in carcere un 47enne

Un uomo di 47 anni è stato arrestato e si trova in carcere con l’accusa di aver minacciato, insultato e violento per anni la compagna e la madre, costringendole a consegnargli denaro. Le vittime sono state soggette a ripetute intimidazioni e comportamenti aggressivi, con l’obiettivo di ottenere fondi destinati all’acquisto di sostanze stupefacenti. Le autorità hanno eseguito l’arresto sulla base delle accuse di maltrattamenti e costrizione.

Tarantini Time Quotidiano Per anni avrebbe sottoposto la compagna e l’anziana madre a continue intimidazioni, insulti e comportamenti violenti per costringerle a consegnargli denaro da utilizzare per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Con queste accuse un 47enne di Taranto è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Taranto. Il provvedimento è il risultato dell’attività investigativa svolta dagli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica, avviata dopo la denuncia presentata nei primi mesi dell’anno dalla compagna dell’uomo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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