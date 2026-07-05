Mimmo Piepoli kitesurfer scomparso in Salento | trovato un corpo in Libia

Notizia in breve

Un corpo è stato trovato lungo le coste libiche e potrebbe essere quello del kitesurfer scomparso in Salento lo scorso 1° maggio. La vittima era dispersa nelle acque al largo della Puglia. La conferma dell’identità sarà verificata tramite le analisi e i riscontri ufficiali. La notizia arriva dopo settimane di ricerche e speranze di ritrovare vivo il giovane italiano.