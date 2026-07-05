Mimmo Piepoli kitesurfer scomparso in Salento | trovato un corpo in Libia
Un corpo è stato trovato lungo le coste libiche e potrebbe essere quello del kitesurfer scomparso in Salento lo scorso 1° maggio. La vittima era dispersa nelle acque al largo della Puglia. La conferma dell’identità sarà verificata tramite le analisi e i riscontri ufficiali. La notizia arriva dopo settimane di ricerche e speranze di ritrovare vivo il giovane italiano.
Ilcorpo recuperato lungo le coste libichepotrebbe essere diMimmo Piepoli, il kitesurfer italianodisperso dallo scorso 1° maggionelle acque al largo dellaPuglia. Al momento, però,non c’è ancora alcuna conferma ufficialesulla sua identità; sarannonecessari accertamenti scientifici, in particolare l’esame del DNA, per stabilire con certezza se si tratti dello sportivo scomparso più di due mesi fa. Le prime informazioni dalle autorità locali indicano cheil corpo è stato trovato con una mutae unatavola da kitesurf. Questi elementi hanno subito suggerito unpossibile legame con Piepoli, che era uscito per praticare il kitesurf il giorno della sua scomparsasenza mai far ritorno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
02 MAGGIO 2026 - PORTO CESAREO (LE) - KITESURFER DISPERSO IN MARE: RICERCHE SENZA SOSTA
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