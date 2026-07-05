Milinkovic ai saluti il Napoli valuta tre profili per sostituirlo

Da forzazzurri.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta considerando tre possibili candidati per sostituire Milinkovic-Savic nel ruolo di portiere, poiché il giocatore potrebbe lasciare il club. Il direttore sportivo sta valutando diverse opzioni senza aver ancora preso una decisione definitiva. La squadra sta pianificando le prossime mosse in vista di eventuali cambiamenti nella rosa. Non sono stati annunciati accordi ufficiali o nomi specifici dei profili presi in considerazione.

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Il Napoli sembra intenzionato a cambiare alcune pedine per il ruolo di portiere. Milinkovic-Savic può lasciare il club azzurro ed il direttore sportivo Manna valuta i possibili profili per sostituirlo. “Dalla partenza di Milinkovic dipende strettamente l’affondo su un altro portiere, colpo primario di una ristretta gamma di mosse sul mercato per completare una squadra ritenuta già competitiva da Allegri: Manna s’era mosso su Matej Kovar, portiere ceco del Psv di 26 anni reduce dal Mondiale, e Guglielmo Vicario, 29 anni, in uscita dal Tottenham e valutato una quindicina di milioni (come Mlinkovic). Su di lui c’è anche la Juve. Negli ultimi giorni, in Francia hanno indicato anche il Napoli sulle tracce di Guillaume Restes, 21 anni, alfiere del Tolosa e dell’Under 21 francese”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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