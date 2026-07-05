milinkovic ai saluti il napoli valuta tre profili per sostituirlo

Notizia in breve

Il Napoli sta considerando tre possibili candidati per sostituire Milinkovic-Savic nel ruolo di portiere, poiché il giocatore potrebbe lasciare il club. Il direttore sportivo sta valutando diverse opzioni senza aver ancora preso una decisione definitiva. La squadra sta pianificando le prossime mosse in vista di eventuali cambiamenti nella rosa. Non sono stati annunciati accordi ufficiali o nomi specifici dei profili presi in considerazione.