Dopo otto anni trascorsi con la maglia del Bologna, il portiere Lukasz Skorupski potrebbe lasciare la squadra. La notizia è stata riportata dal Corriere dello Sport, che segnala come il suo eventuale sostituto favorito sia un altro portiere attualmente in rosa. Resta da capire quale sarà l’esito delle decisioni e come influenzerà il reparto portieri del club.

Otto anni dopo il suo arrivo a Casteldebole, Lukasz Skorupski e il Bologna potrebbero separarsi. Con Wladimiro Falcone, 31 anni, che sarebbe il favorito per prendere il posto del portierone polacco. Certo, per il momento è consigliabile usare il condizionale, e non solo perché da un paio di stagioni le sirene arabe stanno arrivando sempre più forti e piacevoli alle orecchie di Skorupski, ma abbiamo la sensazione che le probabilità di un suo addio nel prossimo mercato siano superiori rispetto al passato. Anche per un altro motivo, va detto chiaramente: questa volta il Bologna non lo fermerebbe, non tanto ritenendo che ormai abbia fatto il suo...🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Bologna, Skorupski ai saluti: il favorito per sostituirlo è Falcone

Notizie correlate

Prima pagina Corriere dello Sport: “Exit poll Champions: Como favorito, Juve e Roma fuori!”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 marzo 2026.

Leggi anche: Corriere dello Sport – rinnovi con il Bologna in salita

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Bologna, Italiano rilancia: Abbiamo ancora un obiettivo. E nessuno ha mollato; Bologna tra attesa e silenzio: così la società ha deciso di proteggere il gruppo; Le condizioni di Italiano per un Bologna forte e competitivo: cosa ha chiesto a Fenucci e Saputo; Bologna, fischi e fuga dal Dall’Ara. Una protesta così non si vedeva da anni.

Bologna e Cagliari pari senza gol, e' il terzo 0-0 nella 35/a di serie AAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it

Corriere dello Sport: Caso arbitri, la difesa di Rocchi: Doveri e Colombo tra i migliori, scelte tecnicheL’inchiesta sugli arbitri continua a far discutere, ma emergono elementi che potrebbero ridimensionare il quadro accusatorio. Come riporta Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, la posizione di Gerva ... ilovepalermocalcio.com

Giovedì e venerdì (6 e 7 maggio), secondo il Corriere, il segretario di Stato americano dovrebbe essere in Italia: in agenda gli incontri con Parolin, Tajani e Crosetto - facebook.com facebook

Grande esclusiva (davvero!!) del Corriere che pubblica i verbali dell’ispezione alla Biennale Ma perché l’estensore dell’articolessa chiama gli ispettori “007” Giuli ha mandato a Venezia i servizi segreti O l’estensore non sa in cosa consista un’ispezione mi x.com