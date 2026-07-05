Saranno 108 le aziende del distretto tessile, alcune presenti con più marchi, a partecipare alla 43ª edizione di Milano Unica, che apre i battenti martedì 7 luglio. Un appuntamento strategico per il comparto e soprattutto per il core business pratese: in mostra ci saranno le collezioni autunno-inverno 20272028, che saranno presentate in un momento ancora complesso per il sistema moda, ma con segnali che lasciano intravedere una possibile ripresa. E gli espositori pratesi attendono una buona affluenza agli stand, come si era registrata con sorpresa all’edizione di gennaio. I dati del Centro studi di Confindustria Toscana Nord evidenziano come, dopo un 2024 particolarmente difficile, chiuso con un calo della produzione del 5,8%, nel 2025 le imprese pratesi abbiano registrato un recupero dell’1,8%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Milano Unica, al via la numero 43: "Si vede una possibile ripresa". Tutte le aziende pratesi in fiera

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