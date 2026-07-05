Milano Unica al via la numero 43 | Si vede una possibile ripresa Tutte le aziende pratesi in fiera
Alla 43ª edizione di Milano Unica, che inizia martedì 7 luglio, parteciperanno 108 aziende del distretto tessile, alcune con più marchi. La fiera si svolge a Milano e rappresenta un importante appuntamento del settore. Tra le aziende pratesi presenti, molte sono rappresentate con più di un marchio. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di mostrare segnali di possibile ripresa nel settore tessile.
Saranno 108 le aziende del distretto tessile, alcune presenti con più marchi, a partecipare alla 43ª edizione di Milano Unica, che apre i battenti martedì 7 luglio. Un appuntamento strategico per il comparto e soprattutto per il core business pratese: in mostra ci saranno le collezioni autunno-inverno 20272028, che saranno presentate in un momento ancora complesso per il sistema moda, ma con segnali che lasciano intravedere una possibile ripresa. E gli espositori pratesi attendono una buona affluenza agli stand, come si era registrata con sorpresa all’edizione di gennaio. I dati del Centro studi di Confindustria Toscana Nord evidenziano come, dopo un 2024 particolarmente difficile, chiuso con un calo della produzione del 5,8%, nel 2025 le imprese pratesi abbiano registrato un recupero dell’1,8%. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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