Una ruota fuori dalle righe a 36 euro ma per fare ricorso ne servono 43 E la foto non si vede

Una vettura parcheggiata con una ruota che sporge di qualche centimetro oltre le strisce blu, con un verbale elevato a 36 euro. Per presentare ricorso, però, bisogna pagare 43 euro, e la foto che giustifica la multa non è accessibile al trasgressore. La mancanza di immagini visibili e il costo superiore della procedura rispetto alla sanzione rendono difficile contestare l'infrazione.

Una ruota che sporge oltre le strisce blu di pochi centimetri, una roba da fotofinish. Una contestazione che non si può (più che non si vuole) opporre perché la foto non è visionabile dal multato e perché il contributo unificato costa più della sanzione.Nuova bagarre sulla sosta in centro storico.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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