Tacchinardi vede una sola via | L’unica soluzione per la Juventus si chiama Alessandro Del Piero

L'ex calciatore ha dichiarato che l’unica strada percorribile per il futuro della squadra è rappresentata dal ritorno di un ex giocatore molto conosciuto. Durante un'intervista, ha affermato che questa figura potrebbe essere fondamentale per la società, sottolineando che non ci sono alternative valide in questo momento. La sua opinione si basa sulla conoscenza diretta di quella persona e sulla sua esperienza nel club. La discussione si concentra sulla possibilità di coinvolgere questa figura nel progetto sportivo.

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