Tacchinardi vede una sola via | L’unica soluzione per la Juventus si chiama Alessandro Del Piero
L'ex calciatore ha dichiarato che l’unica strada percorribile per il futuro della squadra è rappresentata dal ritorno di un ex giocatore molto conosciuto. Durante un'intervista, ha affermato che questa figura potrebbe essere fondamentale per la società, sottolineando che non ci sono alternative valide in questo momento. La sua opinione si basa sulla conoscenza diretta di quella persona e sulla sua esperienza nel club. La discussione si concentra sulla possibilità di coinvolgere questa figura nel progetto sportivo.
Douglas Luiz, Europa League vinta da comparsa: ora il bivio futuro. Spalletti non ha perso la curiosità Koopmeiners nuovo Arthur? La Juventus ha già fatto una comunicazione al suo entourage. La strategia per cederlo Alisson Juve, il brasiliano vuole mantenere la parola data: intesa blindata. Cosa manca Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. Annata super per Puckza, Licina va aspettato» Tognozzi torna alla Juventus? Spalletti lo vorrebbe al posto di Modesto: situazione e retroscena Juventus Women, Canzi: «Soddisfatto della prestazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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