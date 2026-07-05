Un uomo di 22 anni ha accoltellato un 55enne in un bar di Milano. L'aggressore ha dichiarato di averlo fatto per divertimento e ha aggiunto che, una volta uscito dal carcere, ripeterà l’azione. La polizia ha fermato il giovane, che si trova ora in custodia. Il 55enne ha riportato ferite giudicate lievi. Il ministro dell’interno ha commentato la vicenda, chiedendo che l’indagato non venga più lasciato uscire dal carcere.

Il 22enne che ieri ha accoltellato un 55enne in un bar a Milano ha ammesso che lo ha fatto per divertimento e che, appena uscirà dal carcere, lo rifarà Nella giornata di ieri c’è statoun accoltellamento per strada a Milanoverso un 55enne che nemmeno conosceva. L’aggressore che ha confessato senza alcun pentimento, il 22enneLamin Saidilly, oggi ai carabinieri ha rivelato di essersi anche divertito nel fare questo gesto e che, appena ne avrà occasione lo rifarà. Secondo quanto appreso, sembra cheieri il 22enne sia entrato in un bar, con un passamontagna e tenendo in mano un coltello di circa 21 centimetri.Alla schiena avrebbe quindi colpito Gerardo, un 55enne, con ben 20 colpi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Milano, accoltellamento per strada, l’aggressore: “Mi è piaciuto, lo rifarò”. Salvini: “Non esca più dal carcere”

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Milano, accoltellamento allinterno di un cortile in via Gola

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Colpito senza motivo da 20 coltellate per strada a Milano, 55enne in fin di vita reddit

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