Un anno fa il femminicidio della 14enne Martina Carbonaro la madre | Spero fidanzato non esca più dal carcere

Un anno fa, il 26 maggio 2024, una ragazza di 14 anni è stata uccisa in un casolare abbandonato ad Afragola, Napoli. La madre della vittima ha espresso il desiderio che il presunto responsabile, il suo fidanzato, non venga più rilasciato dal carcere. La procura ha aperto un’indagine per omicidio volontario, e il sospettato si trova attualmente in custodia cautelare.

(Adnkronos) – Un anno fa, il 26 maggio 2025, il femminicidio della 14enne Martina Carbonaro in un casolare abbandonato ad Afragola (Napoli). "Ora le chiederei, se potessi farlo, perché è accaduto tutto questo, se ci sono stati dei campanelli d’allarme di cui non ho saputo nulla. Il fidanzato la minacciava, è emerso dopo dai tabulati,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Femminicidio Martina Carbonaro, tensione e minacce al processo

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Femminicidio della 14enne Martina Carbonaro ad Afragola, c’è anche l’aggravante dell’omicidio con crudeltàNel caso del femminicidio di una ragazza di 14 anni avvenuto ad Afragola, l’indagine ha formalmente contestato anche l’aggravante della crudeltà.

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A #Napoli il processo per il #femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra dal fidanzatino un anno fa ad Afragola. Caos in aula. Ti taglio la testa, le minacce ai genitori della vittima. #Tg1 Silvia Balducci x.com

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