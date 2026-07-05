Un uomo di 22 anni è stato arrestato a Milano dopo aver accoltellato un altro uomo in un bar di San Siro. La vittima ha subito 20 colpi di arma bianca, mentre il aggressore ha dichiarato alle forze dell'ordine di essersi divertito e di voler ripetere l’azione appena uscirà di prigione. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri.

«Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»: è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, «con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase», ha aggredito la vittima «dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti» alla testa, al collo, al torace e all'addome. Il pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell'arresto al gip per tentato omicidio. L'uomo ferito come sta E' in prognosi riservata ma sta lentamente migliorando Gerardo P. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilmessaggero.it - Milano accoltellamento, chi è Laimin Saidilly che ha aggredito uno sconosciuto con 20 colpi a San Siro: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Accoltellamento Milano, chi è Laimin Saidilly che ha aggredito uno sconosciuto con 20 colpi: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

Aggredisce uno sconosciuto con 20 coltellate: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio», chi è il 22enne Laimin SaidillyUn uomo di 22 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano.

Temi più discussi: Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato senza motivo un uomo a San Siro; Lamin Saidilly, chi è l’accoltellatore di 22 anni sbucato dal nulla ai tavolini del bar: era sparito da casa da una settimana; Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato un passante alle spalle a Milano: i foglietti motivazionali nel portafoglio e il passato in Inghilterra; Chi è Lamin Saidilly, l’uomo che ha accoltellato un passante di fronte un bar a Milano.

Milano, ferito a coltellate. L'aggressore: Mi sono divertito. Appena esco lo rifaccioÈ quanto ha detto Lamin Saidilly alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Il pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell'arresto al gip per tentato omicidio ... rainews.it

Accoltellamento Milano, chi è Laimin Saidilly che ha aggredito uno sconosciuto con 20 colpi: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccioMi sono divertito, appena esco lo rifaccio: è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato ... ilmessaggero.it