Un uomo di 22 anni ha colpito con 20 colpi uno sconosciuto in un bar di Milano. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, ha dichiarato di essersi divertito e di voler ripetere l'azione appena possibile.

«Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»: è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, «con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase», ha aggredito la vittima «dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti» alla testa, al collo, al torace e all'addome. Il pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell'arresto al gip per tentato omicidio. L'uomo ferito come sta E' in prognosi riservata ma sta lentamente migliorando Gerardo P. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Accoltellamento Milano, chi è Laimin Saidilly che ha aggredito uno sconosciuto con 20 colpi: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

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“Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”, le parole del 22enne che ha accoltellato un 55enne in un bar di MilanoUn 22enne ha dichiarato di essersi divertito e di ripetere l’azione appena uscirà, dopo aver ferito con un coltello un 55enne in un bar di Milano.

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Il TG1 ha appena detto che l'accoltellamento a Milano è opera di un 22enne italiano. Casualmente hanno dimenticato di dire che l'italiano, nato a Conegliano Veneto, è di origini gambiane Non odiamo i media abbastanza. x.com

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