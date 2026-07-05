Un uomo di 22 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. L'individuo ha inferto 20 coltellate alla vittima e ha dichiarato alle forze dell'ordine di essersi divertito e di voler ripetere l’episodio una volta uscito di prigione. L’aggressione si è verificata ieri nel locale, dove il 22enne è stato fermato poco dopo. La vittima è stata trasportata in ospedale e non si conoscono ancora le sue condizioni.

«Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»: è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, «con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase», ha aggredito la vittima «dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti» alla testa, al collo, al torace e all'addome. Il pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell'arresto al gip per tentato omicidio. L'uomo ferito come sta E' in prognosi riservata ma sta lentamente migliorando Gerardo P. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Aggredisce uno sconosciuto con 20 coltellate: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio», chi è il 22enne Laimin Saidilly

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Aggredisce uno sconosciuto con 20 coltellate: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

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