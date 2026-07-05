Il pubblico ministero ha definito come tentato omicidio l’aggressione avvenuta in un bar di Milano, in cui un uomo di 22 anni ha accoltellato uno sconosciuto. Il ragazzo è stato arrestato e la richiesta di convalida dell’arresto è stata trasmessa al giudice. Durante l’interrogatorio, il giovane ha dichiarato di aver trovato divertente l’episodio e di voler ripetere l’azione in futuro.

Per il pubblico ministero Elio Ramondini non ci sono dubbi: si è trattato di un tentato omicidio. È con questa accusa che è stata trasmessa al giudice per le indagini preliminari la richiesta di convalida dell'arresto di Lamin Saidilly, il 22enne fermato dopo aver accoltellato uno sconosciuto all'interno di un bar di Milano. A rendere ancora più inquietante la vicenda sono le frasi che, secondo quanto riferito dagli investigatori, il giovane avrebbe pronunciato dopo il fermo: " Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio ". Secondo quanto riportato nel capo d'imputazione, il 22enne avrebbe agito "con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase ", sorprendendo la vittima alle spalle mentre stava facendo colazione con il padre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio": le frasi choc del 22enne che ha accoltellato uno sconosciuto a Milano

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MI SONO DIVERTITO: le parole del 22enne fermato per l'aggressione a MILANO

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