Un 22enne ha dichiarato di essersi divertito e di ripetere l’azione appena uscirà, dopo aver ferito con un coltello un 55enne in un bar di Milano. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine sabato mattina. La vicenda si è verificata all’interno di un locale frequentato, dove il giovane ha aggredito con un coltello un altro uomo, provocandogli una ferita.

“Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”. È quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell’ordine che lo hanno fermato sabato mattina dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, “con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase”, ha aggredito la vittima “dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti” alla testa, al collo, al torace e all’addome. Il pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell’arresto al giudice per le indagini preliminari per tentato omicidio. Intanto è in lento miglioramento la vittima Gerardo P. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”, le parole del 22enne che ha accoltellato un 55enne in un bar di Milano

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