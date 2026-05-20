Milan Top News | 70mila per la Champions il piano Modri? e la clamorosa tentazione Rashford o Zirkzee per il post-Leão

Il Milan si prepara alla prossima stagione con diversi aggiornamenti sul fronte mercato e organizzativo. Sono stati raggiunti i 70mila spettatori per la partita di Champions League, mentre si discute del possibile piano di rotazioni di Modric per la squadra. Sul fronte attaccanti, si fa il nome di Rashford e Zirkzee come possibili sostituti di Leão nel reparto offensivo. Questi sono gli aspetti principali che tengono banco tra le notizie di oggi in casa rossonera.

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Mercoledì 20 maggio 2026: il Milan si avvicina a grandi passi verso l'attesissimo scontro finale di domenica sera a San Siro contro il Cagliari. Con la qualificazione in Champions League ancora da conquistare aritmeticamente, la giornata odierna su PianetaMilan.it ha regalato aggiornamenti cruciali che spaziano dal campo fino ai caldissimi scenari di calciomercato. Facciamo il punto della situazione con tutte le notizie più importanti (Top News) da portare all'attenzione dei tifosi del nostro amato Milan. 1. San Siro da brividi: 70mila spettatori e debutto del nuovo Home Kit Domenica sera il 'Meazza' si trasformerà in una vera e propria bolgia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Top News: 70mila per la Champions, il piano Modri? e la clamorosa tentazione Rashford o Zirkzee per il post-Leão ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INTER BODO 1-2 CHIVU HANNO GIOCATO 4 PARTITE NEGLI ULTIMI MESI! Sullo stesso argomento Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: Zirkzee per Leão. Occhio a Schick. I segnali di AllegriIl Milan torna in campo tra poche ore: alle 15 i rossoneri giocheranno contro il Sassuolo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Milan, ecco perché Rashford è il post Leao ideale: numeri, costo e stipendioDopo i fischi di San Siro e la brutta prestazione di Leao contro l'Udinese si parla sempre di più di un suo possibile addio al Milan in estate (leggi...