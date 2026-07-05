Il Milan ha deciso di rescindere il contratto a 11 giocatori, tra cui un calciatore considerato importante. La scelta mira a ridurre la rosa e a liberare risorse economiche per gli acquisti futuri. La decisione riguarda diversi profili, alcuni con più esperienza e altri più giovani. Nessun dettaglio sui nomi dei giocatori coinvolti, ma la lista include anche un atleta di rilievo. La strategia si concentra sulla ristrutturazione del team in vista della nuova stagione.

Il Milan pianifica una faraonica campagna acquisti, ma la vera parola d'ordine di questa sessione estiva è "sfoltire". Per finanziare i colpi in entrata richiesti dal nuovo tecnico Rúben Amorim – inaugurati dal super acquisto di Gonçalo Ramos per 74 milioni di euro e dall' imminente chiusura per Mario Gila a 25 milioni – la dirigenza di Via Aldo Rossi deve necessariamente sfoltire una rosa extra-large. L'obiettivo è cancellare l'indecoroso quinto posto della passata stagione, che è costato la qualificazione in Champions League, azzerando i rami secchi del vecchio progetto tecnico. I sei big in uscita dalla Prima Squadra. Il piano di epurazione della dirigenza rossonera colpirà elementi di spicco che hanno fatto parte stabilmente dell'organico nell'ultima annata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, scatta la grande epurazione di Amorim: in 11 sono fuori dal progetto! C'è anche un big insospettabile

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LIVELLO DI DISPERAZIONE: AMORIM | L'AMICO DEL MIO NEMICO È MIO NEMICO

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