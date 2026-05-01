Domenica 3 maggio alle 15:00 si giocherà la partita tra Sassuolo e Milan allo stadio Mapei. La decisione dell’allenatore del Milan di escludere un giocatore chiave dalla lista dei convocati ha attirato l’attenzione. La scelta si inserisce nel contesto delle ultime mosse della squadra in vista delle prossime sfide. La partita rappresenta un’occasione per verificare le strategie adottate e l’impatto delle assenze sulla formazione.

Domenica 3 maggio, alle ore 15:00, si disputerà - al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia - la sfida Sassuolo-Milan, partita della 35esima giornata della Serie A 2025-2026. Una gara che i rossoneri non dovranno sbagliare: dopo il pareggio interno contro la Juventus (0-0) dell'ultimo turno di campionato, infatti, a Mike Maignan e compagni bastano 6 punti per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Farne 3 già in Emilia contro i neroverdi di Fabio Grosso sarebbe tanta roba per un Milan, quello di Massimiliano Allegri, che arriverà all'appuntamento con un grande assente, Luka Modric. Il fuoriclasse croato, operato per una frattura allo zigomo sinistro, ha terminato anzitempo la sua stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Formazione Sassuolo-Milan, la decisione di Allegri: fuori un big, scatta finalmente la sua ora

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