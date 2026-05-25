Durante una riunione riservata, la proprietà ha deciso di cambiare la gestione del Milan, escludendo i precedenti collaboratori. La decisione riguarda anche i membri dello staff legati alla precedente amministrazione. La proprietà ha annunciato un nuovo progetto per il club, senza specificare i dettagli, ma sottolineando che le scelte sono definitive. La comunicazione ufficiale non ha ancora fornito informazioni sui prossimi passi o sui nomi coinvolti nel nuovo assetto.

Giornata storica e di totale rivoluzione in casa Milan. Come vi stiamo raccontando passo passo nel nostro LIVE, con un colpo di spugna improvviso e immediato, il patron di RedBird Gerry Cardinale ha azzerato l'intero vertice del club. Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada sono stati ufficialmente sollevati dai rispettivi incarichi. Unico superstite della vecchia guardia dirigenziale è Zlatan Ibrahimovic, rimasto saldamente al centro del nuovo progetto societario. Nel pomeriggio, il numero uno statunitense ha voluto spiegare i motivi di questa epocale epurazione in un summit 'carbonaro', tenutosi al cospetto di soli sei o sette giornalisti accuratamente selezionati dal club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cardinale fa fuori tutti dal Milan e…anche noi! Ma la verità non si nasconde. Vi svelo il nuovo progetto

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Sono uscite solo veline. Intervista di 2 settimane fa identica a quella di 2 anni fa: cambiano solo i soggetti delle frasi. Ti posso dire che i colleghi che seguono quotidianamente il Milan in 4 anni non hanno mai sentito pubblicamente la voce di Cardinale prima d x.com

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