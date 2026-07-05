Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Mario Gila come nuovo difensore. La dirigenza ha concluso l'accordo con il giocatore, che arriva per rafforzare la linea difensiva. Gila ha avuto numerosi infortuni in passato, con una storia di problemi fisici che hanno inciso sulla sua continuità. Il club ha puntato su di lui per migliorare la solidità della retroguardia e supportare l’allenatore nel reparto difensivo.

Il Milan ha scelto il suo rinforzo per la difesa: l'obiettivo principale, infatti, risponde al nome di Mario Gila. La dirigenza rossonera ha finalmente rotto gli indugi ritrovando l'accordo con il giocatore, regalando così a Rúben Amorim, tecnico del diavolo, un nuovo innesto per blindare la retroguardia. Milan, lo storico degli infortuni di Gila. Lo scoglio più duro però rimane comunque il presidente Claudio Lotito: il Milan non vuole perdere tempo e l'intenzione, infatti, è quella di presentare un'offerta ufficiale per piegare la resistenza della Lazio e arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Ma perché proprio Gila? Il Milan vede nell'ex talento del Real Madrid un profilo di spessore importante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Gila il prescelto per la difesa: ecco lo storico degli infortuni

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